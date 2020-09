घर पर ब्लैकमेलिंग का कंगना रनौत ने साझा किया वीडियो, पूछा- इसका सामना कैसे करूं?

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद वह लगातार फिल्म इंडस्ट्री में परिवारवाद, ड्रग्स के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर बोल रही हैं। कंगना की महाराष्ट्र सरकार के साथ लगातार जुबानी जंग भी चालू है और वह सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के आरोपों और हमलों का डटकर सामना कर रही हैं। लेकिन कंगना ने अपने पिता का एक वीडियो साझा करके लिखा है कि आप माफिया, से लड़ सकते हैं, सरकार को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इस ब्लैकमेलिंग का सामना कैसे करेंगे।

You can fight with Mafia, you can also challenge the governments but how to handle emotional blackmail at home? Who all relate with this scene in my house today ? pic.twitter.com/159mWDgpIO