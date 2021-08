काबुल में हुए बम धमाकों की भारत ने की निंदा, कहा- आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 27 अगस्त: अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद राजधानी काबुल इन दिनों काफी संघर्ष से जूझ रहा है। सत्ता में रह चुके मंत्री से लेकर नेता सब अपनी जान बचाने के लिए फरार हो गए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके थे। ऐसे में और देश भी अपने लोगों के साथ अफगानिस्तान के लोगों को एयरलिफ्ट करने में लगा हुआ है। इस बीच राजधानी काबुल गुरुवार को सीरियल बम ब्लास्ट से दहल गया, जिसमें अब तक 60 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। वहीं करीब 120 लोगों के हताहत होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि इस धमाके में अमेरिका के 12 सैनिकों की भी मौत हुई है, जबकि 15 घायल है। इस बम ब्लास्ट की भारत ने कड़ी निंदा की है।

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत काबुल में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा करता है। हम इस आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। आज का हमले इस बात फिर से मजबूत करता है कि आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाहगाह मुहैया कराने वालों के खिलाफ दुनिया को एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है।

India strongly condemns the bomb blasts in Kabul. We extend our heartfelt condolences to the families of victims of this terrorist attack. Today’s attacks reinforce the need for the world to stand unitedly against terrorism & all those who provide sanctuaries to terrorists: MEA pic.twitter.com/PsDFOa7wuN