काली के बाद अब 'शिव-पार्वती' को सिगरेट पीते दिखाया डायरेक्टर लीना ने, कहा- 'मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही'

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 07 जुलाई: भारतीय फिल्ममेकर लीना मणिमेकलई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म ''काली'' को लेकर विवाद थमा भी नहीं था कि अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। अब लीना मणिमेकलई ने एक नए विवाद को जन्म जे दिया है, उन्होंने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अब 'शिव-पार्वती' को स्मोकिंग करते हुए दिखाया है। जिसपर सोशल मीडिया पर लोग गुस्सा हो गए हैं। गुरुवार (07 जुलाई) को किए अपने ट्वीट में लीना मणिमेकलई ने भगवान शिव और मां पार्वती का किरदार निभाने वाले कलाकालों को सिगरेट पीते दिखाया है। इस फोटो को देख सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं। इसी के साथ लीना मणिमेकलई ने यह भी कहा है कि वह असुरक्षित महसूस कर रही हैं।

“It feels like the whole nation – that has now deteriorated from the largest democracy to the largest hate machine – wants to censor me,” said Manimekalai. “I do not feel safe anywhere at this moment.”

⁦@guardiannews⁩ https://t.co/WsK2hWdW96