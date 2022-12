कौन हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता ? सुप्रीम कोर्ट के नए जज नियुक्त हुए हैं

बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। जस्टिस दत्ता के पिता दिवंगत जस्टिस सलिल दत्ता कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। एक और रिश्तेदार सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं।

कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जारी विवादों के बीच इसी व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक और जज की नियुक्ति की गई है। केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त किए जाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जस्टिस दत्ता का पारिवारिक बैकग्राउंड भी न्यायाधीशों वाला रहा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी पदोन्नति की अनुशंसा पिछले साल सितंबर में ही की थी। लेकिन, केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से जजों की बहाली का मसला केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच मतभेद की एक बड़ी वजह बनकर उभरा है।

