कृषि कानून को लेकर राष्ट्रपति से मिलेगा विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल, ये नेता होंगे शामिल

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ ना सिर्फ किसान सड़कों पर है बल्कि अब विपक्षी दलों ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने के लिए विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। ये मुलाकात बुधवार को शाम 5 बजे होगी।

कोरोना की वजह से सिर्फ 5 नेताओं को मिली अनुमति

जानकारी के मुताबिक, इस प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी और शरद पवार समेत 5 नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से सिर्फ 5 नेताओं को ही राष्ट्रपति से मिलने की मंजूरी दी गई है। ये जानकारी सीपीआईम नेता सीताराम येचुरी की तरफ से दी गई है। वहीं NCP प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि राष्ट्रपति से मिलने से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता विवादास्पद कृषि कानूनों पर सामूहिक रूप से चर्चा करेंगे।

