JJP के अध्यक्ष अजय चौटाला का बयान, MSP को विधेयक में शामिल करे केंद्र सरकार

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है। किसान प्रदर्शन को लेकर अभी तक तो विपक्षी दल केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब सहयोगी पार्टियों ने भी केंद्र पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। हरियाणा में बीजेपी के साथ सरकार चला रही जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि सरकार किसानों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करे।

MSP को विधेयक में शामिल करे सरकार- अजय चौटाला

अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार के मंत्री लगातार बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन MSP को विधेयक में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी लागू करने के लिए किसानों को पुख्ता आश्वासन दे। उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता सड़कों पर परेशान है।

Government leaders are giving statements that they will continue Minimum Support Price (MSP). What is the problem in incorporating this in the bill?: Ajay Chautala, Jannayak Janta Party (JJP) founder on #FarmersProtest pic.twitter.com/t0Qqd6Bb7C