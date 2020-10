JDS प्रमुख देवगौड़ा ने भंग की केरल कार्यकारिणी, प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप

India

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली: जनता दल-सेक्युलर (जेडीएस) के अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने सोमवार को एक बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत उन्होंने केरल में पार्टी इकाई को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी हाईकमान के मुताबिक जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष सीके नानू खुद पार्टी गतिविधियों में शामिल हैं। साथ ही जब उनसे पार्टी अध्यक्ष ने नोटिस का जवाब मांगा, तो उन्होंने उसका उत्तर तक नहीं दिया।

पार्टी अध्यक्ष देवगौड़ा ने ट्वीट कर लिखा कि केरल प्रदेश जनता दल (सेकुलर) की मौजूदा इकाई को तत्काल भंग कर दिया गया है। इसके साथ ही केरल प्रदेश जनता दल (सेकुलर) की नई समिति का गठन पूर्व मंत्री और विधायक मैथ्यू टी थॉमस की अध्यक्षता में किया गया है। अब इस समिति के देखरेख में पार्टी केरल में कामकाज को आगे बढ़ाएगी।

The existing state unit of Kerala Pradesh Janata Dal (Secular) has been dissolved with immediate effect.

The new ad-hoc committee of Kerala Pradesh Janata Dal (Secular) has been formed with former Minister and MLA Shri. Mathew T Thomas as its President. pic.twitter.com/mqdZN4sVKd