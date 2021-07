जावेद अख्तर ने की बराक ओबामा और शाहजहां की तुलना, किए जा रहे ट्रोल

India

oi-Rizwan M

मुंबई, 26 जुलाई: मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर समाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर काफी मुखरता से अपनी बात रखते रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। सोमवार को जावेद अख्तर ने मुगलों को विदेशी कहे जाने पर एतराज करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि शाहजहां की कई पीढ़ी भारत में रहने के बावजूद उसे विदेशी कहा जाता है लेकिन अगर अमेरिका को देखें तो वहां ओबामा को लेकर कोई सवाल नहीं है, जिनके पिता केन्या से आए थे। उनके इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस है।

जावदे अख्तर ने ट्वीट कर लिखा, बराक ओबामा के पिता केन्या के रहने वाले थे और उसकी चाची आज भी केन्या में रहती है लेकिन ओबामा अमेरिका में पैदा हुए तो उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया। वहीं शाहजहां भारत में पैदा होने वाली पांचवी पीढ़ी के थे और उनकी दादी और मां राजपूत थीं। या यूं कहें कि उनका 75 प्रतिशत खून राजपूत था, लेकिन वे लोग अभी भी विदेशी कहे जाते हैं।

This is completely true aap hi shah jahan k ghutne main artho tel lagate the.

How did you calculate “75% Rajput blood”? I’m sure you have discovered a new scientific technique, Dr. Javed. Please tell us about it in detail.

जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर कई लोगों ने उनको ट्रोल करने की कोशिश की है। खासतौर से दक्षिणपंथी रुझान रखने वाले कई लोगों ने उनके ट्वीट पर आपत्ति जताई है। जावेद अख्तर के इस ट्वीट फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने लिखा, आप यहां गलत हैं. ओबामा के पैरेंट्स या दादा ने अमेरिका पर आक्रमण नहीं किया। अगर आप शाहजहां के साथ ओबामा की समानता कर रहे हैं, तो ओबामा ने अमेरिका में कभी भी चर्चों को ध्वस्त नहीं किया और ना ही तलवार के दम किसी अमेरिकी का धर्म परिवर्तन करवाया. ओबामा को अत्याचारी शासक नहीं थे. ये एक अतार्किक तर्क है।

रत्ना वाजपेयी नाम की यूजर ने टिप्पणी की कि विदेशी, घूमने या काम करने आने वाले और विदेशी हमलावर में अंतर पता होना चाहिए। भैरव नाम के यूजर ने कहा कि क्या किसी इस्लामी देश में पैदा होने वाले हिंदू को वहां का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुना जा सकता है?

Shahjahan’ grand mother was Harkha bai n mother Jagat Gosain. They never got converted in their lives and later were cremated . Jagat Gossain ‘s chhatri is near Allahabad that is where she was cremated and her Son Shah Jahan had given her mukh agni .

Did Obama destroy any Chuch in USA? Did he massacre Christians? If fact, he is a devout Christian.

Your ancestor Shah Jahan was a Muslim. He destroyed the great temple of Orchha in 1635.

76 Hindu temples in Varanasi were demolished on his orders. It is written in Badshahnama.