जम्मू-कश्मीर: उमर अब्दुल्ला का दावा- द्रास के लोग भी चाहते हैं विशेष राज्य का दर्जा, PAGD एजेंडे का किया 'सपोर्ट'

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्ष जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे से अगल करने के बाद से ही घाटी में विपक्षी दलों का विरोध जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को कारगिल में गुपकर घोषणापत्र के लिए पीपुल्स अलायंस के प्रतिनिधिमंडल ने कारगिल डेमोक्रेटिक गठबंधन के नेताओं से मुलाकात की। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम सभी इस बात पर एकजुट हुए हैं कि जम्मू-कश्मीर में अगस्त 5, 2019 से पहले की स्थिति को फिर से बहाल किया जाना चाहिए।

उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि लद्दाख में द्रास के लोगों ने गुपकर घोषणापत्र गठबंधन (PAGD) के एजेंडा का 'समर्थन' किया है। इस दौरान बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरोप लगाया कि फारुक अब्दुल्ला को नमाज पढ़ने के लिए आवास से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को नैशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत जम्मू-कश्मीर की मुख्य धारा के सात दलों के गठबंधन ने केंद्र शासित प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पीएजीडी का गठन किया। बता दें कि पिछले वर्ष 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया था।

A delegation of the People’s Alliance for Gupkar Declaration met leaders of the Kargil Democratic Alliance in Kargil this afternoon. All of us united that the pre-August 5th, 2019 position must be restored: National Conference (NC) leader Omar Abdullah pic.twitter.com/pxzXojl19S