भाजपा पर कांग्रेस का पलटवार, जयराम रमेश बोले- बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह को अपना गुरू बताया था

Barack Obama said Manmohan Singh How is my Gooro doing: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रहा है, जिसमे देखा जा सकता है कि वह दुनिया के अन्य नेताओं से किस तरह से मिल रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी20 समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया गए हैं और यहां पर वह विश्व के नेताओं से काफी गर्मजोशी से मिल रहे हैं। दोनों नेताओं की तुलना के बीच मनमोहन सिंह का भी वीडियो लोग साझा कर रहे हैं।

अमित मालवीय ने किया था तंज

भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय ने प्रधानमंत्री मोदी का जो बाइडेन के साथ मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, एक समय था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस तरह के शिखर सम्मेलन से लौटते थे, कोई भी इसका संज्ञान नहीं लेता था, आज देश के प्रधानमंत्री को हर कोई देखता है, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत काफी आगे बढ़ चुका है।

जयराम रमेश ने किया पलटवार

अमित मालवीय के इसी ट्वीट पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मैंने खुद उन पलों को देखा है जब 2009 में कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मनमोहन सिंह को गले लगाया था और कहा था कि कैसे हैं मेरे गुरू। जयराम रमेश ने एक टीवी क्लिप को शेयर किया है जिसमे उन्होंने यह दावा किया है कि बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह को गुरू कहा था।

शी जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाकात

बता दें कि जी20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। शी जिनपिंग के साथ उनकी हाथ मिलाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। जिस तरह से 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच मुठभेड़ हुई थी और दर्जनों सैनिक शहीद हुए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की शी जिनपिंग के साथ यह पहली मुलाकात है। पीएम मोदी की शी जिनपिंग के साथ मुलाकात पर विपक्ष ने तंज कसा है और कहा कैसे प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति से हाथ मिला सकते हैं, आखिर उन्होंने शी जिनपिंग को लाल आंखे दिखाई। गौर करने वाली बात है कि पिछले हफ्ते नितिन गडकरी ने मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि देश उनके आर्थिक सुधारों का ऋणी है।

In my presence at the Copenhagen Climate Conference in mid-Dec 2009 President Obama embraced Dr. Manmohan Singh saying: how is my Gooroo doing? https://t.co/fMIlbxOKNh

There was a time when Dr Manmohan Singh returned from these summits and no one took note of India, to now when the Indian Prime Minister is sought out by world leaders…

India under Mr Modi has come a long way. pic.twitter.com/5TLk6EyepG