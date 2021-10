J&K में सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटी घाटी, देखें दिलकश नजारे

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली,11 अक्टूबर। एक तरफ देश के कई राज्यों से मानसून विदा हो रहा है तो वहीं कश्मीर मे आज सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसने लोगों को ना केवल गर्मी से निजात दिलाई बल्कि हल्की-हल्की सर्दी का एहसास भी करा दिया है। मालूम हो कि आज सुबह करनाह के साधना टॉप, अमरनाथ गुफा, जोजिला दर्रा और गुलमर्ग स्की रिसॉर्ट में Snowfall हुआ है। बर्फबारी की तस्वीरें और वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं।

#WATCH | Jammu and Kashmir: Sadhna Top in Karnah, Kupwara receives first snowfall of this season pic.twitter.com/vXuAt715Mf

