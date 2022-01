J&K : बडगाम एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकवादी, तलाशी अभियान जारी

oi-Ankur Sharma

श्रीनगर, 07 जनवरी। कश्मीर के बडगाम जिले के चाडूरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें 3 आतंकी के ढेर होने की खबर है। अभी भी तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि चाडूरा इलाके के जालूवा गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना सुरक्षाबलों को मिली थी, जिसके बाद जवानों ने गांव में तलाशी अभियान शुरु किया और पूरे इलाके को घेर लिया।

चारों ओर से घिर जाने के कारण आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पहले तो जवानों ने सभी से सरेंडर करने की अपील की लेकिन जब नहीं माने तो जवानों ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 3 आंतकी मारे गए हैं। इस वक्त पूरा इलाका घने कोहरे की चपेट में है लेकिन पुलिस और जवानों पूरे इलाके को घेर रखा गया है ताकि आतंकी धुंध का फायदा उठाते हुए भाग न निकलें, फिलहाल तलाशी अभियान जारी है।

मारा गया था लश्कर आतंकी सलीम पर्रे

आपको बता दें कि अभी 3 जनवरी को श्रीनगर के शालीमार पार्क इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, इस पर जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ और सेना की राष्ट्रीय राइफल्स ने संयुक्त अभियान शुरू किया और इलाके को घेर लिया था और आतंकियों ने चारों ओर से खुद को घिरा देखकर जवानों पर गोलियां बरसानी शुरु कर दी, जिस पर सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। इस एनकाउंटर में लश्कर आतंकी सलीम पर्रे और एक पाकिस्तानी आतंकी हाफिज उर्फ हमजा मारा गया था. इन दोनों की लंबे वक्त से पुलिस को तलाश थी। इनके पास से भारी मात्रा में गोला-बारूद प्राप्त हुआ था।

घाटी को किया जा रहा है आंतकियों से मुक्त

आपको बता दें कि इस वक्त घाटी में आतंकियों के खात्मा करने का अभियान चल रहा है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी थी अब कश्मीर में कुल आतंकियों की संख्या 200 से कम हो गई है। पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ और सेना का संयुक्त अभियान लगातार घाटी से आंतकियों के खात्मे में जुटा हुआ है।

#UPDATE | Three terrorists neutralized in an encounter that broke out at the Zolwa Kralpora Chadoora area of Budgam. Identification & affiliation being ascertained. Incriminating materials including arms & ammunition recovered: IGP Kashmir pic.twitter.com/cNA303LTn3 — ANI (@ANI) January 7, 2022

One terrorist neutralised in an encounter that broke out at Zolwa Kralpora Chadoora area of Budgam. Operation is underway, details awaited: Kashmir Zone Police — ANI (@ANI) January 7, 2022

