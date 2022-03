J&K: श्रीनगर नौगाम एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, मुठभेड़ अभी भी जारी

oi-Ankur Sharma

श्रीनगर, 16 मार्च। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के नौगाम से है, जहां आज तड़के पुलिस और सुरक्षाबलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई है, इस बात जानकारी खुद कश्मीर जोन के पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी है। इस एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है। पुलिस और सुरक्षाबलों ने पूरे एरिया को घेर रखा है और दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी ओवैस राजा मारा गया था। उसके पास से भारी मात्रा में गोला-बारूद भी मिला था।

गौरतलब है कि जम्‍मू-कश्‍मीर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों के खात्‍मे के लिए संयुक्त अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत अबतक 200 से ज्यादा खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा दिया गया है।

सुरक्षाबलों के जवानों ने 5 आंतकियों को गोलियों से भूना था

इसी साल के जनवरी महीने में सुरक्षाबलों के जवानों ने 5 आंतकियों को गोलियों से भूना था। दरअसल कुलगाम जिले के हसनपोरा में संदिग्ध आतंकवादियों ने हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद गनी की गोली की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके 5 आतंकवादियों को मार डाला था। मालूम हो कि सुरक्षाबलों का मकसद को घाटी को आंतकमुक्त करना है और इसी कारण कश्मीर में लगातार आंतकी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं।

An encounter broke out between terrorists and security forces at Nowgam area of Srinagar: Jammu & Kashmir Police (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/XZWq0CPOvj — ANI (@ANI) March 16, 2022

#UPDATE | One terrorist neutralized in the encounter broke out between terrorists and security forces at the Nowgam area of Srinagar district. Operation underway: Jammu and Kashmir Police — ANI (@ANI) March 16, 2022

