क्या देश में कोरोना वैक्सीन की चौथी खुराक जरूरी है ? WHO की पूर्व चीफ-साइंटिस्ट ने ये बताया

भारत में जनवरी में एक और कोरोना लहर आने की आशंका के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व चीफ साइंटिस्ट ने बड़ी बात कही है। उनके मुताबिक अगर वैक्सीन की तीन डोज लगी है तो वह भी आमतौर पर काफी कारगर है।

चीन में कोरोना से हाहाकार के बाद भारत में भी आने वाले 40 दिन महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। आशंका जताई गई है कि जनवरी में कोरोना की चौथी लहर देखने को मिल सकती है। ऐसे में सवाल है कि भारत में क्या कोविड वैक्सीन की चौथी डोज की आवश्यकता हो गई है? इसके बारे में और दुनिया भर में कोरोना की वजह से अभी पैदा हो रहे हालातों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामिनाथन ने कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उन्होंने चौथी डोज के बारे में बहुत ही अहम जानकारी दी है।

may be a less dangerous wave of Covid in India in next 40 days. Meanwhile, the former Chief Scientist of WHO has said that if three doses of the Covid vaccine are used, then that too is very effective