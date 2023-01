'हमारे क्रू के साथ विनम्र रहें..', विवादित Video के बाद इंडिगो के CEO ने की अपील

फ्लाइट में क्रू-मेंबर के साथ हो रही घटनाओं को देखते हुए इंडिगो की सीईओ ने यात्रियों से बड़ी अपील की है।

पिछले महीने एक फ्लाइट अटेंडेंट और यात्री के बीच हुए हंगामे को लेकर इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स का बड़ा बयान आया है। गुरुवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे क्रू मेंबर से विनम्र तरीके से पेश आएं। हमने अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण में हमेशा इस पर बहुत जोर दिया है। हम विनम्र और परेशानी मुक्त सेवा प्रदान करना चाहते हैं। हमारे चालक दल को प्रशिक्षित किया जा रहा है और हम उस सेवा को प्रदान करने के लिए उनकी अधिकतम मदद और समर्थन करते हैं। लेकिन इसके लिए दोनों तरफ से सहयोग किया जाना जरूरी है। ऐसे में आप सभी हमारे क्रू मेंबर से शालीनता के साथ पेश आएं।

