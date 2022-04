भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में खोजी एक नई आकाशगंगा, क्यों कहला रही है 'भूतिया' ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बेंगलुरु, 4 अप्रैल: भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड ज्ञान की तलाश में भी दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया है। इसबार भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने एक ऐसी आकाशगंगा खोजी है, जो अबतक नजर ही नहीं आ पाई थी। यह एक ऐसी खोज है, जिससे भविष्य में ब्रह्मांड के और नए रहस्यों का खुलासा हो सकता है। दअरसल, ये वैज्ञानिक पहले से मौजूद एक विशाल आकाशगंगा पर रिसर्च कर रहे थे, तभी उनकी नजर इस नई रहस्यमयी आकाशगंगा पर पड़ी, जिसे 'भूतिया' आकाशगंगा कहा जा रहा है। इस खोज में फ्रांस के शोधकर्ताओं ने भी सहयोग दिया है।

English summary

Indian astronomers have discovered a very faint galaxy in the universe, which is being called ghostly because of its appearance