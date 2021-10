LAC पर इंडियन आर्मी की चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी, वीडियो में लगे ''मरो या मारो'' के नारे

India

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर: अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन को मुहंतोड़ जवाब देने के लिए सेना के जवान इन दिनों बहुत की कठिन युद्धाभ्यास किया है। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र के उबड़-खाबड़ जलवायु परिस्थितियों और इलाकों में भारतीय सेना के जवान आक्रमक ट्रेनिंग और जोरदार अभ्यास करने में जुटे हुए हैं। बुम ला में चल रहे इस सैन्य अभ्यास के दौरान सेना असली लड़ाई की तरह जंग लड़ रही है।

भारतीय सेना के जवानों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास तवांग सेक्टर में दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के लिए भी युद्ध अभ्यास किया। प्रशिक्षण के दौरान जवानों का एक वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में सुना जा रहा है कि, सेना के जवान ''मरो या मारो'' का नारा लगा रहे हैं। जवान जमकर यहां पसीना बहा रहे हैं। चीन की हर एक गतिविधि पर भारत नजर बनाए हुए हैं।

#WATCH | Arunachal Pradesh | Indian Army soldiers demonstrate a drill in Tawang sector near the Line of Actual Control (LAC) to tackle any threat from the Chinese side pic.twitter.com/jb1sMzJfGD — ANI (@ANI) October 21, 2021

बुम ला, तवांग से 37 किमी दूर और तिब्बत में चीन प्रशासित सोना ज़ोंग शहर से 43 किमी दूर महत्वपूर्ण स्थान है। बुम ला में सैन्य अभ्यास के दौरान बारिश, मौसम की मार और ऑक्सीजन की कमी के बीच भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस के साथ युद्धायभ्यास कर रहे हैं। चीन को करारा जवाब देने के लिए जवान जमकर यहां पसीना बहा रहे हैं। चीन की हर एक गतिविधि पर भारत नजर बनाए हुए हैं।

#WATCH Indian Army soldiers demonstrate battle drill to destroy enemy tanks in the Tawang sector near the Line of Actual Control (LAC) #ArunachalPradesh pic.twitter.com/3XYvYjB1hY — ANI (@ANI) October 21, 2021

सैन्य अभ्यास की शुरुआत दुश्मनों के टैंक को तबाह करने से हुई। जैसे ही दुश्मन भारतीय ठिकानों पर हमला करता है, भारतीय सेना उस हमले का करारा जवाब देती है। जवान तोपों की दम पर दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक देते हैं, इसके साथ काउंटर अटैक अगले चरण में पहुंच जाता है, जिसमें पैदल सेना के जवान सैनिक एंटी गाइडेड टैंक मिसाइलों से टैंक पर अटैक करते हैं। और दुश्मनों का हौसला तोड़ देते हैं।

#WATCH Indian Army soldiers undergo aggressive training, vigorous exercise, and meditation for the troops in rough climate conditions and terrains of the Eastern Sector in Arunachal Pradesh pic.twitter.com/NUy8xhvBJH — ANI (@ANI) October 21, 2021

अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन की चुनौती से निपटने के लिए सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। संवेदनशील अग्रिम चौकियों पर एम 777 होवित्जर और स्वीडन की बोफोर्स तोपों के अलावा उन्नत एल 70 एंटी एयरक्राफ्ट तोपों को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। ये तोपें चीन के लड़ाकू विमानों को चित करने में सक्षम हैं। बोफोर्स तोपों के साथ-साथ आर्टिलरी नियमित अभ्यास कर रहे हैं। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में होवित्जर ने भारत की मारक क्षमता को बढ़ा दिया है। मेजर अजय राठौर ने बताया कि हमारे पास आर्टिलरी कॉम्बैट और कमांड सिस्टम हैं, सिस्टम इंटीग्रेटेड सभी सिस्टम्स को तैनात करता है।

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary Indian Army soldiers demonstrate a drill in Tawang sector near LAC Arunachal Pradesh

Story first published: Thursday, October 21, 2021, 14:55 [IST]