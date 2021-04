VIDEO: गलती से सीमा पार कर आए युवक को भारतीय सेना ने पाक को सौंपा, जाते हुए दिए कपड़े और मिठाई

India

oi-Rizwan M

कुपवाडा। भारतीय सेना ने बुधवार को गलती से सीमा पार कर आए एक युवक को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। इस दौरान भारतीय अफसरों ने इस युवक को कपड़े और मिठाई भी दी। भारतीय अधिकारियों ने इंसानियत का परिचय देते हुए उत्तर-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तेतवाल क्रॉसिंग पॉइंट से इस युवक को पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले कर कर दिया। ये युवक 5 अप्रल को सीमा पार कर इस ओर आ गया था।

भारतीय सेना ने बताया है कि 5 अप्रैल को ये युवक नियंत्रण रेखा पार कर इस ओर आ गया था। जिसके बाद इसे हिरासत में ले लिया गया। जांच में पाया गया कि ये युवक पाक अधिकृत कश्मीर के लिपा का रहने वाला है और गलती से इस ओर आ गया है। खुद को भारतीय सेना की हिरासत में पाकर ये युवक काफी डर गया था, ऐसे में सेना ने उसका खाना और कपड़े दिए। इसके बाद पाक से संपर्क साधा गया और बताया गया कि एक युवक इस ओर आ गया है। सभी जरूरी कार्रवाई करते हुए आज उसको वापस कर दिया गया।

#WATCH: Indian authorities repatriated a youth to Pakistani authorities from Teethwal crossing point as humanitarian gesture. He was given clothes and sweets on his return. He had crossed LoC into Karna, Kupwara (Jammu and Kashmir) on 5th April.

(Source: Indian Army) pic.twitter.com/QbYbMIv81O