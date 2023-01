LAC:भारतीय सेना की खास तैयारी, ऊंचे और दुर्गम इलाकों के लिए ऐसे 300 विशेष वाहन खरीदने की योजना

भारतीय सेना ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में हर मौसम में काम आने लायक 300 वाहन खरीदने की योजना तैयार की है। इसे फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया से खरीदा जाना है, ताकि जल्द तैनाती की जा सके।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

भारत-चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध के बीच भारतीय सेना अपनी तैयारियों को लगातार मजबूत करने में लगी हुई है। एक तरफ सीमा के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम तो चल ही रहा है, सैन्य साजो-सामान को उन्नत करने में भी सेना पीछे नहीं है। अब भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले दुर्गम स्थानों में मुश्किल से मुश्किल मौसम में भी डटे रहने वाले 300 खास वाहन खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। इन वाहनों को खरीदने के लिए भारतीय सेना फास्ट-ट्रैक खरीद प्रक्रिया अपनाने वाली है।

कौन हैं Captain Shiva Chauhan? जिन्हें दुनिया के टॉप वॉर जोन में मिली तैनाती | वनइंडिया हिंदी

English summary

The Indian Army is in the process of procuring 300 vehicles capable of being used in the high altitude inaccessible areas of Ladakh and Eastern Sector. This vigilance is being taken in view of China