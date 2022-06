I2U2:भारत,अमेरिका,इजरायल और UAE का बन रहा नया समीकरण

India

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली, 16 जून : हिंद प्रशांत क्षेत्र में चार देशों (अमेरिका, जापान, भारत और आस्ट्रेलिया) के क्वाड संगठन के बाद भारत और अमेरिका अब पश्चिमी एशिया में एक नए तरह के क्वाड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें अमेरिका, भारत के अलावा इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सदस्य होंगे।

English summary

A virtual summit of this group is likely to take place around the middle of July, coinciding the US President Joe Biden’s visit to the Middle East where he is scheduled to visit Saudi Arabia, West Bank and Israel. It is likely that President Biden will negotiate price of crude that is imported from Saudi Arabia.