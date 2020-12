अब दूसरे देशों की भी ताकत बढ़ाएंगी भारत की आकाश मिसाइलें, मोदी कैबिनेट ने दी निर्यात को मंजूरी

India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता वाली कैबिनेट ने आज आकाश मिसाइल सिस्‍टम के निर्यात को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्‍होंने बताया कि मिसाइल के निर्यात को तेजी से मंजूरी देने के लिए एक समिति भी बनाई गई है और यह मिसाइल सिस्‍टम वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे संस्करण से अलग होगा।

आपको बता दें कि इस मिसाइल को DRDO ने तैयार किया है और यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा नमूना है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत देश रक्षा के क्षेत्र में अपनी मैन्यूफैक्चरिंग क्षमताएं बढ़ा रहा है, मिसाइल बनाने की क्षमता भी बढ़ रही है। इसी के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में आकाश मिसाइल सिस्टम को निर्यात करने का फैसला लिया गया है।

The Cabinet chaired by PM Modi today approved the export of Akash Missile System and a Committee for faster approvals has been created. The export version of Akash will be different from System currently deployed with Indian Armed Forces, tweets Defence Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/I38T1HjWpH