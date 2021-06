परमाणु क्षमता से लैस इकलौती भारतीय पनडुब्बी लौटी रूस, जानिए क्यों जा रही वापस?

India

oi-Vivek Singh

नई दिल्ली, 4 जून। परमाणु हमले में सक्षम भारत की इकलौती पनडुब्बी आईएनएस चक्र वापस रूस जा रही है। भारत ने इस पनडुब्बी को रूस से लीज पर लिया था जिसका एग्रीमेंट अब खत्म हो रहा है। इसकी जगह लेने वाली दूसरी पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल होने में कम से कम 5 साल का समय लगने की संभावना है।

Some really exciting traffic in the Singapore Strait today, Indian Navy's INS Chakra Akula-II-class SSN and Delhi-class DDG!! Many thanks to my fellow warship spotters @supbrow and Jaime fir heads up and company! pic.twitter.com/4d8oiMV4ck