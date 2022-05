एक और बिजली संकट की ओर बढ़ रहा है देश, CREA ने इन महीनों के लिए की भविष्यवाणी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 29 मई: हाल ही में देश के कई इलाके भयानक बिजली संकट झेल चुके हैं। लेकिन, एक रिपोर्ट आई है जिससे लगता है कि यह समस्या भले ही थोड़े दिनों के लिए टली है और आने वाले समय में एकबार फिर इसकी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह ये है कि अभी तक थर्मल पावर स्टेशनों के पास कोयले का उतना स्टॉक जमा होने की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जो बरसात के दिनों और उसके बाद के लिए होना चाहिए। क्योंकि, मानसून में कोयले के उत्पादन पर भी असर पड़ता है और इसकी ढुलाई भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है।

English summary

Power crisis may start again in the month of July and August in India, predicted by Center for Research on Energy and Clean Air regarding coal stock