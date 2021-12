रक्षा निर्यात में भारत का बड़ा कदम, फिलिपींस से जल्द मिलने वाला है ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, दिसंबर 29: भारत को जल्द ही रक्षा निर्यात में मजबूती मिलने वाली है, जिसके चलते मोदी सरकार को रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने की पहल में बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है। भारत को जल्द ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए फिलीपींस से निर्यात ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और फिलीपींस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील पर एक एडवांस स्टेज पर हैं और निर्यात आदेश जल्द ही दिए जाने की संभावना है।

एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि डीआरडीओ और ब्रह्मोस एयरोस्पेस मिलकर पिछले कुछ महीनों से मित्र देशों को इस मिसाइल के निर्यात पर जोर दे रहे हैं। डीआरडीओ ने हाल ही में अर्मेनियाई सरकार से 'मेड-इन-इंडिया' वेपन लोकेटिंग रडार के ऑर्डर प्राप्त करने में सफलता हासिल की है।

India & Philippines are in advanced stage of negotiations over sale of BrahMos supersonic cruise missile. Export order likely to be placed soon. DRDO & BrahMos Aerospace are pushing hard for export of this missile to friendly countries for the last few months: Govt Sources