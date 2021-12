ओमिक्रॉन की दहशत के बीच भारत ने सिंगापुर को 'जोखिम वाले' देशों की लिस्ट से हटाया

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 09 दिसंबर: कोरोना के नए वैरिएंट 'ओमिक्रॉन' की दस्तक के बीच भारत ने सिंगापुर को 'जोखिम वाले' देशों की लिस्ट से निकाल दिया है। भारत सरकार की ओर से सिंगापुर को 'एट रिस्क' देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है, जहां से यात्रियों को आगमन के बाद टेस्टिंग सहित भारत आने पर अतिरिक्त उपायों का पालन करना होगा। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और चीन सहित 12 देश अभी भी इस लिस्ट में हैं।

जोखिम वाले देशों की वर्तमान सूची में 12 देशों का नाम शामिल हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, घाना, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, तंजानिया, हांगकांग और इजराइल सहित यूरोप के देश हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगापुर को इस लिस्ट से बाहर कर दिया है।

Singapore removed from the list of 'at risk' countries from where travellers would need to follow additional measures on arrival in India, including post-arrival testing. 12 countries including South Africa, Botswana and China are on the list. pic.twitter.com/UW3byavCcJ