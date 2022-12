India China Trade:तवांग के बाद चीन से व्यापारिक रिश्ते तोड़ने की मांग कितना सही है ? अर्थशास्त्री से जानिए

भारत और चीन के बीच व्यापारिक रिश्ते को खत्म करना अभी भारत के हित में नहीं है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष के मुताबिक अभी भारत के सामने दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का मौका है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो हरकत की थी, उसके बाद कुछ राजनीतिक दलों ने भी उसके साथ व्यापारिक संबंधों को खत्म करने की वकालत की है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हर बार जब चीन अपनी चालबाजी दिखाता है तो भारतीयों की आहत भावनाओं को भुनाने के लिए इस तरह की राजनीतिक मांगें सुनाई पड़नी स्वाभाविक है। लेकिन, सवाल है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए ऐसा करना कितनी समझदारी का काम है ? नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने इसी विषय पर विस्तार से बात की है।

Boycott China: इस साल 58% भारतीयों ने चीनी उत्पादों का किया बहिष्कार | वनइंडिया हिंदी *News

English summary

Arvind Panagariya, former vice-chairman of NITI Aayog, has called the demand to end trade relations with China as mindless. According to him it will harm India more