कांग्रेस ने निकाली 'आजादी गौरव यात्रा', प्रियंका ने कहा- इसका मकसद जिनकी वजह से हम आजाद हुए उन्हें याद करना है

oi-Vinay Saxena

नई दिल्ली, 15 अगस्त: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली में 'आजादी गौरव यात्रा' निकाली। प्रियंका गांधी वाड्रा ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद यही है कि जिन देशवासियों, नेताओं ने इस देश की आजादी के लिए जान न्यौछावर की और जिनकी वजह से हम आज़ाद हैं उनको याद करें। हम एकजुट होकर देश के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं ने स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस पार्टी की 'आजादी गौरव यात्रा' के तहत गांधी स्मृति पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

Greetings on #IndependenceDay. Message is that we should remember our martyrs, citizens & leaders who sacrificed their lives for independence & due to whom we're independent today. Together we'll be ready to take a decision for our country & take it forward: Priyanka Gandhi Vadra