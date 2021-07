कर्नाटक: सीएम BS येदियुरप्पा के बदले तेवर, ट्वीट में BJP सहयोगियों को दी नैतिकता की सीख

India

oi-Akarsh Shukla

बेंगलुरु, 21 जुलाई। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को लेकर कर्नाटक की राजनीति में हलचल मची हुई है, महीने के अंत तक सीएम पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच बुधवार को उन्होंने बीजेपी के लिए एक ट्वीट किया। इस ट्वीट को उनके द्वारा केंद्र सरकार को इशारों ही इशारों में दी गई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। मंगलवार को वीरशैव-लिंगायत नेता और संतों से पूर्ण समर्थन मिलने के बाद उनके तेवर बदले-बदले से नजर आ रहे हैं। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 26 जुलाई को बुलाई गई भाजपा विधायक दल की बैठक को रद्द कर दिया था।

बुधवार को किए अपने ट्वीट में भाजपा के सहयोगियों से 'विरोध और अनुशासनहीनता में शामिल नहीं होने' की अपील की है। 78 वर्षीय सीएम येदियुरप्पा ने ट्वीट में लिखा, 'मुझे भाजपा का वफादार कार्यकर्ता होने का सौभाग्य मिला है। नैतिकता और व्यवहार के उच्चतम मानकों के साथ पार्टी की सेवा करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। मैं सभी से पार्टी की नैतिकता के अनुसार कार्य करने और विरोध, अनुशासनहीनता में शामिल नहीं होने का आग्रह करता हूं जो पार्टी के लिए अपमानजनक और शर्मनाक है।'

I am privileged to be a loyal worker of BJP. It is my utmost honour to serve the party with highest standards of ethics & behaviour. I urge everyone to act in accordance with party ethics & not indulge in protests/indiscipline that is disrespectful & embarrassing for the party.