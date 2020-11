IMA घोटाला: CBI ने पूर्व कांग्रेस मंत्री रोशन बेग को किया गिरफ्तार, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। करोड़ों रुपए के आई- मॉनेटरी एडवाइजरी (IMA) घोटाला मामले में कर्नाटक के पूर्व कांग्रेस मंत्री और पूर्व विधायक रोशन बेग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रविवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने IMA घोटाला मामले में उनसे पूछताछ की। इसके बाद रविवार को ही भौतिक साक्ष्य के आधार पर रोशन बेग को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने रोशन बेग को सीबीआई की एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

बता दें कि कर्नाटक स्थित आईएमए और इसके समूह संस्थाओं द्वारा संचालित बहु-करोड़ पोंजी योजना (IMA) ने कथित तौर पर लाखों लोगों को निवेश के इस्लामी तरीकों का उपयोग करके उच्च रिटर्न का वादा कर ठगी किया था। सीबीआई ने बताया कि आईएमए और इसकी सहायक कंपनियों ने करीब एक लाख निवेशकों से निवेश के इस्लामी तरीके से वादा कर उनसे ठगी की। इस कंपनी में निवेश करने वाली अधिकांश निवेशक मुस्लिम हैं। मामले का खुलासा होने के बाद इस मामले में शिवाजी नगर के पूर्व विधायक रोशन बेग के रूप में बड़ी गिरफ्तारी की गई है।

#UPDATE: Karnataka: Former Congress Minister & ex-MLA Roshan Baig arrested by Central Bureau of Investigation (CBI) in IMA scam case.

He has been sent to 14 days judicial custody by CBI court. https://t.co/5ZX6Gz7P1E