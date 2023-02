मां से सामने शैतानी कर रहा था हाथी का क्यूट बच्चा, जैसे ही गुस्से से देखा फिर हुआ कुछ ऐसा, Video Viral

हाथी के प्यारे से बच्चे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो दौड़-दौड़कर कर शैतानी करता हुआ नजर रहा है।

India

oi-Love Gaur

Baby Elephant Video Viral: हाथी दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। इतना ही नहीं हाथी के बच्चे सबसे ज्यादा शरारती और क्यूट होते हैं। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा जिन जानवरों की वीडियो को देखना पसंद किया जाता है। उनमें से हाथी एक हैं। ऐसे में अब हाथी और उसके बच्चे का एक प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसको आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू ने ट्विटर पर शेयर किया है।

Cuteness overload ❤️ this kutty (baby) elephant in our Anamalai Tiger reserve is having a ball exploring her new world under the watchful eyes of her parents.Most adorable. TN has 5 elephant reserves #TNForest brilliant video by Dhanuparan pic.twitter.com/jmg28GOqnt