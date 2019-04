भारतीय वायु सेना के डॉक्टरों ने हैप्पी सॉन्ग पर मरीजों के साथ किया डांस, सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा VIDEO

India

oi-Ashutosh Ray

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना के डॉक्टरों को एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो यूपी के एयर फोर्स हॉस्पिटल गोरखपुर का है जहां पर डॉक्टर मरीज के साथ फैरेल विलियम्स के हिट सॉन्ग हैप्पी के धुन पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर होते ही यह वीडियो वायरल हो गया है।

इस वीडियो में अस्पताल के रोगियों के साथ कर्मचारियों को बिना किसी टेंशन के डांस करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में महिला समूह के साथ कप्तान को भी डांस करते हुए दिखाया गया है। वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे इसे बनाने के लिए साउंड की भी व्यवस्था की गई थी या फिर डांस के साथ फैरेल विलियम्स के गाने को जोड़ दिया गया है। इसमें नर्सिंग स्टाफ के सदस्य के अलावा मरीज भी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।

If you Remember the Gangnam Style by the 68 DSSC at Wellington, in 2013, this will make your day.

Indian Air Force Docs doing their thing with, Happy, at the No. 12 Air Force Hospital.

😁😁😁😁😁

Spreading Happiness and Joy. pic.twitter.com/U8Ce4B6Bec