गैर हिंदू एंकर को देख पैनलिस्ट अजय गौतम ने मूंद ली आंखे, VIDEO हुआ वायरल

नई दिल्ली। राइट विंग संस्था 'हम हिंदू' के संस्थापक अजय गौतम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी नजर छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अजय गौतम एक न्यूज चैनल के लाइव डिबेट में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने जैसे मुस्लिम एंकर को देखा तो उन्होंने दोनों हाथ से अपनी आख को बंद कर लिया। अब ट्विटर पर उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उन पर जमकर अपना गुस्सा निकाल रहे है।

बता दें कि अजय गौतम ने साल 2015 में हम हिंदू संस्था शुरू की थी, इसके बाद उन्होंने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई है। मुस्लिम तुष्टिकरण को राजनीति के खिलाफ बताते हैं और पूर्ण स्वराज, पूर्ण हिंदू राष्ट्र एकमात्र उद्देश्य है। यह घटना उस समय चर्चा में आई जब न्यूज चैनल ने उनका वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो मुस्लिम एंकर को न देखने के लिए दोनों हाथों से अपनी आंख और चेहरा छुपाते हुए नजर आ रहा है।

Hindu leader Ajay Gautam was on a debate show & covered his eyes so he didn't have to see Khalid, a Muslim news presenter.

This is NOT SATIRE!

This is the state of national TV in #India in 2019. pic.twitter.com/lxqYzhxjMu