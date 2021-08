हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन, ट्रक और बस आई चपेट में, कई लोग दबे

India

oi-Ashutosh Tiwari

शिमला, 11 अगस्त: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश लगातार मुसीबत पैदा कर रही है। बुधवार को किन्नौर जिले में भूस्खलन की घटना हुई। जिस वजह से एक ट्रक और बस मलबे में दब गई, जिसमें कम से कम 40 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की टीम को मौके पर रवाना किया गया, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम ने भी स्थानीय प्रशासन को लोगों को जरूरी मदद मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक दोपहर 12.45 के आसपास रिकांगपियो-शिमला राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ। जिसके मलबे में एक ट्रक और HRTC बस दब गई। बस में कुछ यात्रियों के मौजूद होने की खबर है। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत ITBP की टीम मौके पर पहुंची। मामले में एसपी किन्नौर सजू राम राणा ने बताया कि नेशनल हाईवे पर भाभा नगर थाना अंतर्गत भूस्खलन की सूचना मिली है। ITBP, पुलिस, होमगार्ड और रेस्क्यू टीम को तैनात कर दिया गया है। अभी घटना के बार में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है।

वहीं मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मैंने पुलिस और स्थानीय प्रशासन को बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक दो वाहन मलबे में दबे हैं। अभी सरकार विस्तृत जानकारी का इंतजार कर रही है।

A landslide reported on Reckong Peo- Shimla Highway in #Kinnaur District in Himachal Pradesh today at around 12.45 Hrs. One truck, a HRTC Bus and few vehicles reported came under the rubble. Many people reported trapped. ITBP teams rushed for rescue. More details awaited. pic.twitter.com/ThLYsL2cZK