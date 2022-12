हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में मौसम की पहली बर्फबारी, IMD ने कश्मीर के बारे में ये बताया

India

हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को बताया है कि राज्य के आदिवासी जिले लाहौल और स्पीति में बर्फ गिरी है। इसकी वजह से तापमान काफी गिर गया है और जल के स्रोत भी जमने लगे हैं। दूसरी तरफ उत्तरी कश्मीर के बारामुला शहर में भी हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार को भी वहां न्यूनतम तापमान माइनस 2 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। इसके साथ ही आईएमडी ने यह भी भविष्यवाणी की है कि पारे में थोड़े चढ़ाव की वजह से शीत लहर की स्थिति से थोड़ी राहत मिल सकती है।

लाहौल-स्पीति में मौसम की पहली बर्फबारी-IMD

मौसम विभाग ने छुट्टियों के दौरान हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी देखने के इच्छुक सैलानियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। इनके मुताबिक गुरुवार को लाहौल-स्पीति में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है और चारों और बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ रहे हैं। गौरतलब है कि इस साल बड़ी तादाद में सैलानी नया साल मनाने के लिए हिमाचल पहुंचे हुए हैं और उनके लिए बर्फबारी से अच्छी कोई खबर नहीं हो सकती। यहां तक कि शिमला में भी हवा के साथ पर्यटको ने बर्फ के फाहों का आनंद उठाया है।

बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट

जबकि, राज्य के लाहौल-स्पीति समेत अन्य ऊंचे जिलों में बर्फ गिरने की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है। राज्य इस समय भयानक शीत लहर की चपेट में है। लेकिन, जो टूरिस्ट यही देखने के लिए वहां गए हैं, उनकी खुशियों में चार चांद लग गया है। हालांकि, तापमान में बहुत गिरावट के चलते पानी के स्रोत जमने की जानकारी है, जिससे अलग तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है।

कुछ स्थानों पर जाने से बचने की दी गई सलाह

वैसे बर्फबारी की स्थिति देखते हुए मौसम विभाग ने सैलानियों से अनावश्यक ट्रैवल करने बचने की सलाह दी है। प्रशासन की ओर से भी पर्यटकों से कहा गया है कि वे सोलंग घाटी, अटल टनल और सिसु की ओर यात्रा करने से बचें। इस तरह के निर्देश के बाद इन स्थानों की ओर बढ़ रहे पर्यटकों को वापस मनाली की ओर भेजा गया है। प्रशासन सैलानियों की सुरक्षा के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहता।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार मौसम विभाग ने कहा है कि 'गुरुवार से अगले दो दिनों तक कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बर्फबारी होते रहने की संभावना है।'

