Heatwave:सिर्फ 15 दिनों में पेट्रोल की बिक्री में लगी आग, डीजल की खपत में भी बढ़ोतरी, जानिए क्यों बढ़ी मांग

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 17 मई: मई महीने के पहले 15 दिनों में पेट्रोल की बिक्री में भारी बढ़ोतरी हुई है। वैसे डीजल की खपत भी पिछले महीने के मुकाबले काफी बढ़ी है, लेकिन पेट्रोल की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। इसके पीछे वजह देशभर के ज्यादातर हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी है। पेट्रोल की मांग इसलिए बढ़ी है, क्योंकि लोग अपनी कारों से चलना पसंद कर रहे हैं, ताकि एयर कंडीशन से इस गर्मी का सामना कर सकें। सिर्फ पेट्रोल की बिक्री बढ़ने का आंकड़ा देखें तो अनुमान लग सकता है कि हीट वेव ने किस तरह से कहर ढाना शुरू किया है। डीजल की बिक्री बढ़ने के पीछे भी गर्मी का ही बहुत बड़ा रोल है।

English summary

heatwave:the sale of petrol has increased by 14 percent in the first 15 days of May itself. People are using cars more so that they can beat the heat by running AC