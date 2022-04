देश की इन 22 जगहों पर गर्मी ने निकाला दम, यूपी के प्रयागराज में पारा पहुंचा 45.9 डिग्री

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 29 अप्रैल। देशभर में भीषण गर्मी के चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी भारत में गर्मी की बात करें तो आलम यह है कि दोपहर में घर से बाहर निकलना किसी बड़ी मुश्किल को दावत देने जैसा है। चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्म हवा के चलते आम जनजीवन काफी अस्त-व्यस्त हो गया है। 28 अप्रैल को देश के 22 जगहों पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। अहम बात यह है कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और मई जून के प्रकोप का लोगों को अभी सामना करना है।

22 places records 45°C or more. Allahabad (Prayagraj) in #Uttarparadesh the hottest at 45.9°C as #heatwave sweeps across the Central #India. 12621 route between Chandrapur & #Delhi has been a furnace right through by the look of it. #COMK. Data compiled by #COMK blogger Natarajan pic.twitter.com/EBvvrchFwI