India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 22 जून। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट ने भारत समेत अन्‍य देशों की चिंता बढ़ा दी है। ये म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस या AY.1 में बदल चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भारतीयों को लगाई कोरोना वैक्‍सीन डेल्‍टा वेरियंट से बचाने में कारगर होगीं कि नहीं? भारत के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कोवैक्सिन और कोविशील्ड कोरोनावायरस के डेल्टा संस्करण के खिलाफ प्रभावी हैं।

मंगलवार को ये बात एक प्रेस कान्‍फ्रेंस में कही। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोवैक्सिन और कोविशील्ड दोनों ही कोरोनावायरस के अत्यधिक डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं। किसी भी प्रकार को 'variant of interest' और 'variant of concern' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो इसकी transmissibility और virulence के आधार पर होता है।

पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजेश भूषण ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट भारत सहित 80 देशों में मिला है। स्वास्थ्य सचिव ने आगे कहा कि डेल्टा प्लस वैरियंट नौ देशों - यूएसए, यूके, पुर्तगाल, स्विटजरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन, रूस और भारत में पाया गया है। राजेश भूषण ने कहा, "भारत में अब तक डेल्टा प्लस वैरियंट के कुल 22 मामले दर्ज किए गए हैं। इस वैरियंट को अभी के लिए रुचि के एक संस्करण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह अभी तक चिंता का विषय नहीं है।

