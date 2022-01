स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की होम आइसोलेशन से जुड़ी नई गाइडलाइन, इन्हें कोरोना टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 14 जनवरी। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मरीजों का आंकड़ा अब 2 लाख के पार पहुंच गया है, जिससे सरकारें और स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। हालांकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के जिम्मेदार वेरिएंट ओमिक्रॉन को कम घातक माना जा रहा है लेकिन लगातार बढ़ते मामले परेशानी का सबब बने हुए ही। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 संक्रमित मरीजों के लिए नया होम आइसोलेशन के नियम जारी किए हैं। अब लगातार 3 दिनों तक बिना बुखार के टेस्ट पॉजिटिव आने के 7 दिन बाद होम आइसोलेशन खत्म हो जाएगा, जिसके बाद दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी।

इसके अलावा अब जिन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं हैं, उन्हें कोविड-19 टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। गौरतल है कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को हल्के कोरविड रोगियों के लिए होम आइसोलेशन को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए। इसमें कहा गया कि जिन कोरोना रोगियों में चिकित्सकीय रूप से मामूली या ज्यादा लक्षण नजर आए हैं उन्हें होम आइसोलेशन में रहना होगा। मंत्रालय ने आगे कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों और कॉमरेडिडिटी वाले लोगों को उचित डॉक्टरी जांच के बाद ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी।

Home isolation will be over after 7 days pass from testing positive without getting a fever for 3 successive days, after which no re-testing is required; asymptomatic contacts need not take a Covid test: Ministry of Health