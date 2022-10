Harveen Kahlon : शौर्य की जीवित कहानी, सेना में मेजर पति की शहादत से मिली प्रेरणा, खुद लेफ्टिनेंट बनीं, VIDEO

India

oi-Jyoti Bhaskar

Harveen Kahlon महज एक नाम नहीं, किवदंती की दिशा में बढ़ा पहला कदम है। शहीद मेजर की पत्नी हरवीन काहलों ने जब सैन्य अधिकारी के रूप में 11 महीनों का कठिन प्रशिक्षण पूरा किया तो उनकी आंखों की चमक देखते ही बन रही थी। अपने नौनिहाल के साथ चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में लेफ्टिनेंट बनने के बाद काहलों ने कहा, उनके शहीद पति जहां कहीं भी होंगे, उन्हें निश्चित ही गर्व हो रहा होगा।

वीरांगना हरवीन काहलों की कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि परंपरागत रूप से सेना और शौर्य पुरुष प्रधान समझा गया लेकिन हरवीन ने दृढ़ संकल्प से साबित किया कि वे सही मायने में वीर नारी हैं। सेना की ट्रेनिंग कमांड के ट्विटर पर भी Harveen Kahlon के लिए हैशटैग #VeerNari लिखा जाना इसका प्रमाण है। पति-पत्नी की अद्वितीय शौर्यगाथा डॉ कुमार विश्वास की पंक्तियों को भी चरितार्थ करती है जिसमें उन्होंने लिखा;

कमीशन मिलने के बाद लेफ्टिनेंट हरवीन काहलों ने कहा, उनके लिए देश सबसे पहले है। बेटे की रगों में सैनिक पिता और मां का खून दौड़ रहा है। ऐसे में मातृभूमि और खुद एक मां के रूप में उनके सामने कोई दुविधा नहीं होगी। देश सबसे पहले होगा।

English summary

Cadet Harveen Kahlon, whose husband Maj KPS Kahlon had laid down his life in the line of duty, took it upon herself to adorn the uniform by joining the Officers’ Training Academy, Chennai. After 11 months of training, she has been commissioned as an officer: Indian Army