'वो शक्तिशाली निर्णय ले सकते हैं तो हमें भी पावरफुल बनना पड़ेगा' कांग्रेस छोड़ने के कयासों पर हार्दिक पटेल

India

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 25 मार्च। गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Assembly Elections 2022) से पहले हार्दिक पटेल (Hardik Patel) की नाराजगी कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने कहा है वे नौजवानों को मौका देने के पक्ष में हैं। कई ऐसे नौजवान हैं जो पार्टी लिए बहुत करना चाहते हैं। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि वे नौजवानों की बातों नजरअंदाज नहीं कर सकते। हार्दिक ने कहा कि अगर उनके पास पावरफुल निर्णय लेने की शक्ति है तो हमें भी पावरफुल बनना पड़ेगा। इसके बाद कांग्रेस छोड़ने को लेकर लगाए जा रहे कयासों हवा मिल गई है।

हर्दिक पटेल से एएनआई ने जब यह पूछा की क्या वह वाकई कांग्रेस छोड़ने वाले तो हैं तो उन्होंने इसके इनकार किया। हार्दिक ने कहा कि लोग बहुत कुछ बातें करेंगे। जब अमेरिका में जो बाइडेन चुनाव जीते तो मैंने उनकी तारीफ की क्योंकि वहां उपराष्ट्रपति जो हैं वे इंडियन मूल की हैं। तो क्या इसका मतलब मैं जो बाइडेन की पार्टी में घुसने वाला हूं। अगल दुश्मन कोई अच्छा हो और उसकी तारीफ करने वाली कोई चीज हो तो हमें राजनीति में वो भी ध्यान रखना पड़ेगा।

#WATCH | Gujarat Congress Working Pres Hardik Patel speaks on speculations about him joining BJP

"People will talk.I praised Joe Biden when he won US polls as VP has Indian origins.Does it mean I'm joining his party? If rival does something praiseworthy, need to see that too..." pic.twitter.com/Rx6SBpSTte