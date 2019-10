Happy Dussehra 2019: प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति कोविंद ने देशवासियों को दी बधाई

India

oi-Shilpa Thakur

नई दिल्ली। देशभर में मंगलवार को विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शाम को जगह-जगह रावण के पुतलों का दहन होगा। हालांकि कई जगहों पर अलग तरीके से भी दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

उन्होंने एक वीडियो साझा कर देशवासियों से कहा है, 'विजयादशमी के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।'

Greetings on the auspicious occasion of #VijayaDashami . pic.twitter.com/V0xjMuzUSL

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, 'सभी नागरिकों को दशहरे की बधाई और शुभकामनाएं। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। यह हमें ईमानदारी और सच्चाई से जीने की प्रेरणा देता है। आशा करता हूं कि ये दिन देश के लोगों के लिए खुशी और समृद्धि लेकर आए।'

Greetings and good wishes to fellow citizens on Dusshera.

The festival is a celebration of the victory of good over evil. It inspires us to live by honesty and truthfulness.

May the day bring joy and prosperity to the people of the country #PresidentKovind