5 भाषाएं जानने वाली नवनीत राणा की बोल्ड तस्वीरें हुई थी लीक, मचा था हंगामा, जानिए क्या था मामला?

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 25 अप्रैल। मुंबई में हनुमान चालीसा पाठ के विवाद में सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को रविवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कल की रात दोनों की जेल में कटी है। वैसे आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है, जब नवनीत राणा का नाम विवादों में आया है, इससे पहले भी वो कई विवादों का हिस्सा रह चुकी हैं।

English summary

Amravati MP Navneet Rana and her husband MLA Ravi Rana have been sent to 14 days of judicial custody. before Politics Navneet Rana Worked as Model and Actress in in Telugu Film, her Bold Pics Viral.