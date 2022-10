ज्ञानवापी मामला: कार्बन डेटिंग क्या है, चट्टानों की उम्र भी जान सकते हैं ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने फैसले को 11 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है। अदालत को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 'शिवलिंग' मिलने के दावे के बाद उसकी कार्बन डेटिंग कराने की याचिका पर फैसला करना है, जो हिंदू महिला याचिकार्ताओं की ओर से डाला गया है। शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष से 11 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। हालांकि, कार्बन डेटिंग पूरी तरह से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और हिंदुओं के पक्ष में भी इसे कराने को लेकर पूरी तरह से आम सहमति नहीं दिखी है। लेकिन, हमें यह जानना है कि कार्बन डेटिंग क्या है और क्या इसकी मदद से पत्थरों और चट्टानों की उम्र का भी अनुमान लगाना संभव है ?

English summary

Gyanvapi case:There is a demand to determine the age of Shivling found in the mosque by carbon dating. In addition, there are many ways to determine the age of rocks