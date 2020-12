ग्वालियर किसान सम्मेलन: नरेंद्र सिंह तोमर बोले- विपक्ष कर रहा किसानों को गुमराह, कभी नहीं होंगे सफल

India

oi-Akarsh Shukla

Farmers Protest: ग्वालियर। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को 20 दिन से अधिक समय हो चुका है। इस बीच किसानों और केंद्र सरकार के बीच छह बार बैठक होने के बाद भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। किसान कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं कई अन्य किसान संगठन नए कानूनों का समर्थन कर रहे हैं जिनका केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने बुधवार को आभार व्यक्त किया। ग्वालियर किसान सम्मेलन (Gwalior Kisan Sammelan) को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।

दरअसल, नए कृषि कानूनों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने ग्वालियर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। यह सम्मेलन दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के जवाब में किया जा रहा है। बीजेपी ने इस कार्यक्रम में किसानों को नए कृषि कानूनों से जुड़ी सभी सभी जानकारियों को दिए जाने का दावा किया है। बुधवार को कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मंच से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।

When attempts are being made to mislead & agitate farmers of Punjab in one corner of the nation, you gathered in Rewa, Sagar, Gwalior, Ujjain & other places to support farm laws by Narendra Modi govt. I thank all of you: Agriculture Minister NS Tomar at Kisan Sammelan in Gwalior pic.twitter.com/ajKgRwQ3ZX