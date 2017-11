गुड़गांव: फोर्टिस हॉस्पिटल ने 16 लाख का बिल थमा कर कहा- हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए

Fortis Hospital in Gurugram charges 16 lacs for girl who died due to Dengue | वनइंडिया हिंदी

गुड़गांव। फोर्टिस जैसे महेंगे और सुविधाओं से संपन्न दिखने वाले हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाने के बाद परिवार जनों लगता है कि यहां सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल ना सिर्फ लूट मचाते हैं बल्कि लापरवाही भी करते हैं। हैरान करने वाली घटना गुड़गांव फोर्टिस हॉस्पिटल की है, जहां हॉस्पिटल प्रशासन ने 16 लाख रुपये का बिल थमाते हुए सात साल की बच्ची के पिता को कह दिया कि हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए।

बिल थमा दिया, लेकिन मासूम को बचा नहीं पाए

दिल्ली के द्वारका की रहने वाली सात साल की आदिया को गुड़गांव फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जो डेंगू से पीड़ित थी। करीब दो सप्ताह तक गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद आखिरकार डॉक्टरों ने 15 सितंबर को जयंत सिंह को एक लंबा-चौड़ा बिल थमाते हुए बेशर्मी से कह दिया कि हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। इस लूट से हर कोई स्तब्ध है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अब गुड़गांव फोर्टिस हॉस्पिटल से इस मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी हैं।

वीकेंड पर डॉक्टर गायब

आदिया के पिता जयंत सिंह ने फोर्टिस हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जयंत सिंह के अनुसार, जब उनकी बेटी आईसीयू में भर्ती थी तब वे बाहर खड़े होकर रात दिन खिड़की से देखते रहे। जयंत सिंह ने डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए बताया कि वीकेंड पर डॉक्टरों का गायब रहना सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था, वे शनिवार और रविवार को नहीं दिखते थे।

हॉस्पिटल की लापरवाही और असंवेदनशील दृष्टिकोण

आदिया को इससे पहले रॉकलैंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन वहां से डॉक्टरों ने दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा तो जयंत सिंह ने अपनी बेटी को 30 अगस्त को गुड़गांव फोर्टिस में भर्ती कराया। जंयत सिंह ने कहा कि जब आदिया वेंटिलेटर पर अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी तब हॉस्पिटल का बिल डिपार्टमेंट लगातार पैसे डिपॉजिट कराने को लेकर कहता रहा। जयंत सिंह ने कहा, 'तीन लाख रुपये इंश्योरेंस से कवर हो गया, लेकिन हॉस्पिटल ने डिपॉजिट मांगे तब मैंने दिए।' जयंत ने आगे कहा कि बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल स्टाफ की लापरवाही और पूरी तरह से असंवेदनशील दृष्टिकोण को लेकर है।

दो सप्ताह का 16 लाख रुपये बिल

इन सभी के बीच फोर्टिस हॉस्पिटल ने जो बिल थमाया है, वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। हॉस्पिटल ने जयंत सिंह के हाथ में जो 16 लाख रुपये का बिल दिया है, उससे देखकर होश उड़ जाएंगे।