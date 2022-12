चलती ट्रेन के गेट पर बैठे सोनू सूद ने बनाया वीडियो, अब रेलवे पुलिस ने लगाई क्लास

चलती ट्रेन के गेट पर बैठे सोनू सूद की वीडियो पर अब मुंबई रेलवे मुंबई की प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्विटर पर जीआरपी मुंबई ने उनकी वीडियो पर अपना रिएक्शन दिया है।

India

oi-Love Gaur

GRP Mumbai On Sonu Sood Viral Video: कोरोना काल में हर तरह से जरूरतमंदों की मदद करके फिल्मी हिरो से 'रियल हिरो' बने सोनू सूद इन दिनों अपनी एक वीडियो को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। एक तरफ जहां कोरोना के बाद भी अब तक सोनू सूद के मदद करने का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सोनू चलती ट्रेन के दरवाजे के पास बैठकर सफर कर रहे हैं, जिस पर अब जीआरपी मुंबई (GRP Mumbai) ने रिएक्शन देते हुए लोगों को सतर्क किया है।

.@SonuSood travelling on the footboard may be a source of 'Entertainment' in movies, not real life! Let's follow all safety guidelines and ensure a 'Happy New Year' for all.