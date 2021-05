India

नई दिल्‍ली। डीआरडीओ की तरफ से तैयार किए गए ऑक्‍सीकेयर सिस्‍टम को पीएम केयर्स फंड की तरफ से मंजूरी मिल गई है। अच्‍छी खबर ये है कि जल्‍द ही इसकी सप्‍लाई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। बुधवार को डीआरडीओ की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि डीआरडीओ के कोविड ड्रग (2-DG) को हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इंमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली है। न्‍यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पीएम केयर्स फंड ने 322.5 करोड़ रुपए की लागत से डीआरडीओ द्वारा विकसित ऑक्‍सीकेयर सिस्‍टम की 1 लाख 50 हजार यूनिट की खरीद को मंजूरी दी है।

डीआरडीओ के मुताबिक यह एक SpO2 आधारित आक्सीजन सप्लाई सिस्टम है, जो आक्सीजन को नियंत्रित करता है, जो महसूस किए SpO2 स्तर के आधार पर मरीज तक आक्सीजन पहुंचाता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस सौदे में एनआरबीएम मास्‍क के साथ 1 लाख मैन्‍युल और 50 हजार ऑटोमैटिक ऑक्‍सीकेयर सिस्‍टम खरीदे जाएंगे। डीआरडीओ की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि ऑक्‍सीकेयर सिस्‍टम Spo2 स्‍तर के आधार पर सप्‍लीमेंटल ऑक्‍सीजन पहुंचाता है और पेशेंट को हाइपॉक्सिया से बचाता है।

