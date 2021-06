India

oi-Ankur Kumar

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच टकराव और भी बढ़ गया है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मांग की कि राज्यपाल को तत्काल उनके पद से हटाया जाए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वह बंगाल को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वह भ्रष्ट इंसान हैं और उनके खिलाफ हवाला जैसे केस हैं। उनके खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया था। वह सभी को डिक्टेट करना चाहते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए ममता ने कहा कि ऐसा राज्यपाल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है।

ममता ने तीन बार केंद्र सरकार से राज्यपाल को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जीटीए की जांच के पहले राज्यपाल के दौरे की जांच होनी चाहिए। वह किन लोगों को साथ लेकर उत्तर बंगाल गए थे। इसकी जांच होनी चाहिए। वह उत्तर बंगाल क्यों गए थे?

I have written three letters for removal of West Bengal Governor. He is a corrupt man, his name was in the chargesheet of hawala jain case in 1996: West Bengal CM Mamata Banerjee