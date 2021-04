Fact check: कोविड-19 ड्यटी पर मारे गये स्वास्थ्य कर्मियों को दिये जाने वाले बीमा कवर को वापस नहीं ले रही सरकार

India

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 19 अप्रैल। केंद्र सरकार द्वारा कोविड ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाने वाले बीमा कवर को वापस लिए जाने वाली खबर प्रेस सूचना ब्यूरो की जांच में खबर गलत साबित हुई है। ब्यूरों ने कहा है कि इस खबर की गलत तरीके से व्याख्या की गयी है।

A news report by @NewIndianXpress claims that the Centre has quietly decided not to extend an insurance scheme of Rs 50 lakh for healthcare workers who die in the line of #COVID19 duty.#PIBFactCheck: This report is misinterpreted.

Read here: https://t.co/IltUtmgMNI pic.twitter.com/A01J9tIb7B