गूगल CEO सुंदर पिचाई ने की PM मोदी से मुलाकात, ट्वीट करते हुए लिखा ये खास नोट

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपके नेतृत्व में तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति को देखना प्रेरणादायक है।

Google CEO Sundar Pichai met PM Modi: गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। गूगल सीईओ ने पीएम मोदी के साथ अपनी मुलाकात की एक तस्वीर भी ट्विटर पर साझा करते हुए खुशी जाहिर की। उन्होंने पीएम मोदी को इस मुलाकात के लिए धन्यवाद भी किया और इस मीटिंग को शानदार बताया।

भारत की जी20 अध्यक्षता पर जताई खुशी

पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट करते हुए गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने लिखा कि, " आपके नेतृत्व में तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति को देखकर प्रेरणा मिलती है। हमारी मजबूत साझेदारी को जारी रखने और सभी के लिए काम करने वाले एक खुले, कनेक्टेड इंटरनेट को आगे बढ़ाने के लिए भारत की G20 अध्यक्षता का समर्थन करने के लिए तत्पर हैं।"

Thank you for a great meeting today PM @narendramodi. Inspiring to see the rapid pace of technological change under your leadership. Look forward to continuing our strong partnership and supporting India's G20 presidency to advance an open, connected internet that works for all. pic.twitter.com/eEOHvGwbqO